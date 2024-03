19,5 Millionen TV-Zuschauer verfolgten Oscar-Gala

Die Verleihung des Glamourevents zog Sonntagabend (Ortszeit) im US-Sender ABC 19,5 Millionen Zuschauer an - das dritte Plus in Folge. Die Zahl stellt beinahe eine Verdopplung im Vergleich zum historischen Tiefpunkt 2021 dar, als nur 10,4 Millionen TV-Seher erreicht wurden. Im Vorjahr hatte man 18,8 Millionen Zuschauer gezählt.