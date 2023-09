Maximilian Schells Nichte erhebt schwere Missbrauchsvorwürfe

Es sind gravierende Vorwürfe, die Schauspielerin Marie Theres Relin in ihrem Buch "Szenen einer Ehe" erhebt. Ihr Onkel, der 2014 verstorbene Schauspieler Maximilian Schell, soll sie als Teenagerin sexuell missbraucht haben. Die eigene Mutter, Schauspielerin Maria Schell (1926-2005), habe das Verhalten nicht nur geduldet, sondern "sozusagen gefördert".

Hinweis der Redaktion: Der folgende Text enthält explizite Darstellungen sexueller Gewalt, die von der Betroffenen ausformuliert werden.

"Ich wurde als Vierzehnjährige von meinem Onkel sexuell missbraucht, verführt, entjungfert – ohne Gewalt, aber gegen meinen Willen", schreibt Relin. Ihre Mutter habe Maximilian Schells Triebe "in ihrer dämlichen Männerverehrung" unterstützt und ihn "selbstverständlich" ins Bad geschickt, wenn die eigene Tochter in der Wanne gesessen sei. Schell habe sich dann an den Rand gesetzt und "ab und an die Hand ins Wasser gleiten" lassen.

"Der schwere alte Mann legte sich auf meinen blutjungen Körper"

Lange Zeit sei das Verhältnis zu ihrem Onkel gut gewesen, so Relin, sie habe freiwillig oft bei ihm übernachtet. "Aber irgendwann öffnete sich die Tür und ein Lichtstrahl fiel durch den Spalt. Mein Onkel stand im Bademantel da und setzte sich an meinen Bettrand. Er fing an, mich zu streicheln, seine Hand rutschte langsam in Richtung meiner Schenkel."

➤ Hier lesen Sie, was ein Psychiater zu Kindesmissbrauchsfällen sagt: "Nur fünf Prozent der Täter sind wirklich pädophil"

Weiter heißt es: "Meine Angst verstand er als meine Erregung. Der schwere alte Mann legte sich auf meinen blutjungen Körper. Ich wusste nicht, wie mir geschah. Er führte sein – kleines – Glied ein. Ich wehrte mich nicht, ich war wie tot. Schockstarre." Sie sei auch nicht das einzige Opfer Schells gewesen: "Es ging ihm ums 'Erlegen', viele Bambis in seinem Bett. Je jünger, desto besser."