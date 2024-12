Den Göttern in die Seele blicken: Altenberger und Hörbiger als Urgewalten

Sie wollen nicht gefallen, wollen nicht brav, manierlich und schön anzuschauen sein. Die Lacher im Publikum sind verhalten, was es am Mittwochabend im Linzer Schauspielhaus zu erleben gibt, ist keine leichte Kost. Und niemandem soll es leicht gemacht werden.

Die Texte, die Verena Altenberger und Mavie Hörbiger ausgesucht haben, sind krass. So krass, dass es manchmal schmerzt, dass es aufrüttelt und staunend macht: Was? Das traut sich jemand so zu formulieren? Oh ja, in der Tat.