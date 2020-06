Matthew Healy von The 1975: „Wir müssen alle Opfer bringen“

Was auf diesem Album aber weit weniger einfließt als bisher, sind Songs über Drogen. Healy war vier Jahre lang heroinsüchtig, zog Ende 2018 für zwei Monate – zum Teil von der Band finanziert – in eine Entzugsklinik auf Barbados. Jetzt, sagt er, rauche er gelegentlich Gras, „das geringere Übel“, weil es immer noch hart sei, ohne Drogen zu leben. Doch die Songs über den Entzug (etwa „ It’s Not Living ( If It’s Not With You)“ waren schon auf dem Vorgänger.