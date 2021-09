Matt Damon in "The Last Duel“ und "Stillwater": Ein Amerikaner in Europa

Richtig Fahrt aber nimmt sein Drama mit der Zuspitzung des Konflikts auf, der in einem spektakulären Zweikampf zwischen den beiden Männern kulminiert.

„Männer haben ihre eigenen Erfahrungen immer genau dokumentiert“, erzählt Matt Damon bei der Pressekonferenz in Venedig über den Schreibprozess für das Drehbuch: „Die Geschichten der Frauen aus dieser Zeit bleiben jedoch unsichtbar. Sehr vieles davon mussten wir erfinden.“

Der österreichische Filmstart von „The Last Duel“ ist am 14. Oktober. Doch wer Matt Damon schon jetzt im Kino bewundern will, muss nicht länger warten. Derzeit ist er in „Stillwater – Gegen jeden Verdacht“ in den heimischen Kinos zu sehen.