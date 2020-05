Opulentes Opernleid

Szenisch sehr klug, musikalisch meist sehr gut und dennoch langatmig – mit Paul Hindemiths „ Mathis der Maler“ landet das Theater an der Wien einen vollen Erfolg, deckt aber schonungslos die Schwächen des Werkes auf.

Etwa vier Stunden (inklusive Pause) verfolgt man die Geschichte des Malers Matthias Grünewald, sieht ihn an seinem Isenheimer Altar arbeiten, bleibt Zeit, über die moralische Verantwortung eines Künstlers in politisch gefährlichen Zeiten zu sinnieren. Aus gutem Grund. Denn mit der Oper „ Mathis der Maler“ hat Hindemith (auch Libretto) eine Parabel auf den aufkeimenden NS-Terror geschaffen – die Uraufführung des vom Nazi-Regime verbotenen Werkes fand 1938 in Zürich statt.

Es ist das große Verdienst von Regisseur Keith Warner und seinem Bühnenbildner Johan Engels (Kostüme: Emma Ryott, Licht: Mark Jonathan), Hindemiths umständlich-ausufernd erzähltes Drama nicht auf diese historische Dimension herunterzubrechen. Weder gibt es NS-Schergen noch religiöse Bigotterie. Ja, schmerzhafte Bücherverbrennungen finden statt. Aber Warner und Engels thematisieren vor allem das Leiden Christi und jenes der gesamten Menschheit im Breitwandformat.

Eine überdimensionierte Christus-Statue ist der opulente Eyecatcher. Sie lässt sich drehen, bewegen, zerlegen und beherrscht das Geschehen. Dazu gibt es schöne Projektionen, Übermalungen und eine starke Personenregie – mehr kann man für dieses Stück nicht tun.