Masken im Pop: Gesichtsverlust

Das Straßenbild in Österreich wird sich in den kommenden Tagen verändern: Menschen, die Masken tragen, sieht man sonst nur im Fasching, der gerade pausierenden TV-Show „The Masked Singer“ – oder wenn man auf Reisegruppen aus Japan oder Südkorea trifft.

Was für viele Menschen ungewöhnlich ist, kennen Rock- und Popfans jedoch schon lange: In der populären Musik ist das Tragen von Masken auch in weniger virusbelasteten Zeiten nicht ungewöhnlich.