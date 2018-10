Maschek: "Das wird man ja noch sagen dürfen"

Nach welchen Kriterien analysieren Sie „ihre Opfer“?

Stachel: Zu jedem Politiker gibt es einen Schlüssel, der einem hinter die Fassade blicken lässt. Diesen gilt es zu finden. Uns geht es nicht um das perfekte Parodieren der Politiker. Und so gestalte ich Sebastian Kurz eben so, wie ich ihn persönlich sehe: als übereifrigen Schulsprecher eines Wiener Gymnasiums, der nach oben kommen will.

Hörmanseder: Gehen wir einfach die Finanzminister der vergangenen Jahre durch und fangen wir bei Karl Heinz Grasser an. Der war anfangs der junge Sunnyboy, der sich zunehmend zum Society-Typen verwandelt hat. Dann kam der Willi Molterer, das genaue Gegenteil von Grasser. Das war der brave unauffällige Parteisoldat. Danach übernahm Josef Pröll mit einigen Kilos zu viel auf der Waage. Es ist immer schön, wenn ein Finanzminister etwas ausgefressen ist. Damit kann man arbeiten, denn da bekommt die Figur – im wahrsten Sinne des Wortes – mehr Fleisch. Und jetzt haben wir den Löger, der mich anfangs optisch an George Bush erinnert hat. Mehr Geschichte hat der noch nicht. Dafür liefern Karin Kneissl und Herbert Kickl ständig neues Material. Was die Figuren ausmacht, ist die Fallhöhe. Ist die nicht vorhanden, ist die Figur uninteressant.

Herr Salamun, Sie waren jetzt eine Zeit lange nicht an Bord. Haben Sie sich zerstritten? Salamun: Nein, wir haben uns nicht zerstritten. Ich war einfach nur physisch abwesend, weil ich seit einer geraumen Zeit in Nicaragua lebe und dort Kaffee anbaue und ein Kaffeelabel mit dem Namen „Grandoro“ betreibe. Beim Jubiläums-Programm bin ich aber wieder dabei. Und ich werde auch in Zukunft wieder mehr mit den Jungs machen.

