Martina Ebm: "Es ist wichtig, dass Frauen zu Frauen stehen"

Muss man Verständnis haben für Figuren, die man spielt?

Ja, das sollte man. In „Vor Sonnenuntergang“ (im Theater in der Josefstadt, Anm.) habe ich sehr für die weibliche Figur gekämpft, obwohl es eigentlich gar nicht mein Verständnis von Moral ist. Eine junge Frau kommt und nimmt sich einen älteren Mann. Die Kinder des Mannes glauben, dass sie eine reine Erbschleicherin ist. Aber sie liebt ihn. Ist es nicht ok, wenn sie an seinem Lebensstil mitnascht, wenn sie ihn liebt? Wenn man etwas von der anderen Seite betrachtet, findet man immer wieder Aspekte, für die man Verständnis entwickeln kann.