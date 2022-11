Martin Ptak und Martin Eberle präsentieren "Momentum" live

Martin Ptak verliert sich gerne in den Welten des weiten Klang-Universums. Nachzuprüfen ist das im kürzlich veröffentlichten Video zum Song „Juno“, in dem der Musiker neben Martin Eberle (am Harmonium) im Studio steht und mit ansteckender Leidenschaft die Tasten eines Synthesizers bedient. Ptak ist dabei, wie man so schön sagt, ganz bei sich, ganz im „Momentum“. So nennt sich auch die erste gemeinsame Platte des Duos, das sich 2012 bei der Wienerlied Formation „Die Strottern & Blech“ kennengelernt hatte – seit Jahren sind sie fixer Bestandteil diverser heimischer Projekte wie der Jazzwerkstatt Wien oder dem Ensemble von Soap&Skin.