Kušejs letzte Burgtheater-Saison: "Große Sorgen um die Demokratie"

Burgtheaterdirektor Martin Kušej hat das Programm seiner letzten Spielzeit am Haus präsentiert: "Seit wir hier vor einem Jahr zuletzt zusammengekommen sind, hat sich sehr viel geändert in der Welt, in Österreich, in Wien und auch hier am Burgtheater", so Kušej in seinem Eingangsstatement.

Gerade die Vorgänge in der "sogenannten Causa Teichtmeister haben mich sehr, sehr nachdenklich gemacht. Ich habe in Abgründe geblickt, von denen ich nicht gedacht habe, dass sie möglich sind." So sei das Burgtheater und seine Mitarbeiter auch zahlreichen rechten Angriffen ausgesetzt gewesen - etwa in Form von Bespucken, Schmierereien, Plakaten und Flugzetteln. "Die Identitären haben sich hier breit gemacht und versucht, die Causa politisch für sich zu instrumentalisieren." Daher habe sich das Burgtheater in der kommenden Saison einem "ganz klaren Kurs" verschrieben. "Nämlich dass wir uns große Sorgen machen um die Demokratie in diesem Staat und daher eine klare Haltung einnehmen werden", so Kušej.

So habe man zahlreiche Stücke gewählt, die sich mit Themen wie Demokratie, Sprachkritik und gesellschaftlichen Ausgrenzungsmechanismen beschäftigen. Zum Beispiel nahm der amerikanische Autor Jonathan Spector in seinem 2018 entstandenen Stück "Die Nebenwirkungen" bereits die gesellschaftlichen Verwerfungen anlässlich einer Impfpflicht vorweg. Jan Philipp Gloger, der Anfang der Saison in der Volksoper für die Auftaktpremiere unter der neuen Direktion von Lotte de Beer verantwortlich zeichnete, führt Regie (Premiere am 30. September). Als "überraschende Sprachkritik für das Internetzeitalter" und das "Problem der Gewalt durch Sprache" sieht das Burgtheater Peter Handkes 1968 aufgeführten "Kaspar", den US-Regisseur Daniel Kramer - zuletzt mit "Engel in Amerika" am Haus - im Akademietheater auf die Bühne bringt (Premiere am 10. November).