Vor Gericht: Martin Kušejs Trotz und die Blauäugigkeit der Burg

Kušej also boxte teufelswild gegen Schatten. Und seine Inszenierungen – etwa der „Hermannsschlacht“ – wurden nicht in dem Maße gelobt, wie er es sich wohl erwartet hätte. Man mäkelte über die schlecht lesbare Schrift der Programmhefte wie über seinen Führungsstil. Dann torpedierte Corona den Spielplan – und seine „Tosca“ ging im Schneegestöber, überlagert von einem Buh-Orkan, eiskalt unter.

Er konnte tun, was er wollte: Es lief einfach nicht. Kušej verhielt sich zunehmend wie ein trotziges Kind. Er unterstellte Staatssekretärin Andrea Mayer, das Burgtheater in eine Krise zu führen, weil sie seinen Vertrag nicht verlängerte. Er lässt es zu, dass man sich auf der Bühne über seinen Nachfolger Stefan Bachmann – er präsentiert am Dienstag (23. April) sein Programm – lustig macht. Und er verweigert Kulturjournalisten gerne Interviews.