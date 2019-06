Mark Knopfler in Wien: Sanft, zeitlos schön und einzigartig

Genauso unaufgeregt wie die Musik ist Knopflers Bühnenpräsenz, wenn er mit britischem Humor erzählt, wie er als Teenager per Autostopp durch England trampte, um in Pubs in den abgelegensten Orten auftreten zu können.

Natürlich hat Knopfler auch ein paar Songs der Dire Straits im Programm: „Romeo And Juliet“ ist ein erster Höhepunkt, „Money For Nothing“ und „So Far Away“ in den Zugaben weitere. Die ganz großen Fan-Favoriten aus der Band-Zeit, „Sultans Of Swing“ und „Brothers In Arms“, bleibt er aber schuldig. Das ist aber auch schon Einzige, was man an dem Auftritt bemängeln könnte. Aber warum sollte man? Knopfler hat gerade zwei Stunden lang Musik gespielt, die genauso wunderbar ist.