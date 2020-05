Immer pünktlich abreisen!

Marie NDiaye ist eine Meisterin der ersten Sätze, die sich manchmal über eine viertel Seite erstrecken. Wie ein Strudel zieht einen der Anfang von „Drei starke Frauen“ in die Geschichten über drei Frauen zwischen Afrika und Europa hinein. Bildstark und mutig berichtet NDiaye in postkolonialer Szenerie davon, wie Frauen ihre Männer ertragen. Die verstoßene Analphabetin Khady Demba, die Lehrerin Fanta aus Dakar, die in der französischen Provinz verkümmert, und die erfolgreiche Anwältin Norah, die sich immer noch von ihrem Vater tyrannisieren lässt.

Für ihren 2009 erschienen Roman wurde die 45-jährige Schriftstellerin mit der renommiertesten literarischen Auszeichnung Frankreichs, dem Prix Goncourt geehrt. NDiaye gehört zu den produktivsten Autorinnen Frankreichs. Neben einem Dutzend Romanen und Erzählungen hat sie mehrere Theaterstücke veröffentlicht. Als Tochter einer Französin und eines Senegalesen geboren, wuchs NDiaye bei ihrer Mutter in der Nähe von Paris auf. Heute lebt die politisch engagierte Autorin mit ihrem Mann, dem Schriftsteller Jean-Yves Cendrey, und ihren drei Kindern in Berlin. Aus Protest gegen Sarkozy.

KURIER-Wertung: ***** von *****