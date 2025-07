Stockinger und Maertens über Kraus: „Das ist ein Stück der Stunde“

Stockinger: Mit vielen Verknüpfungen und Überlagerungen. Es fließen eben mehrere Figuren in einer Spielerin oder in einem Spieler zusammen: die kriegstreibenden Kräfte in der einen „Säule“, und jene, die sich gegen den Krieg wehren, in der anderen. Da kriegt man schon einen tiefen Eindruck in Politik, Gesellschaft, Medien und deren unheilige Allianzen. Und man lernt vielleicht dazu. Für meine Generation ist der Erste Weltkrieg so weit weg. In der Schule haben wir uns vor allem mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt. Ich finde, „Die letzten Tage“ sind ein Stück der Stunde, wenn man beobachtet, wie wieder gezündelt und aufgerüstet wird. Diplomatie verkommt zur Farce, militärische Vormacht gibt den Ton an. In der Rolle der Kriegsberichterstatterin stelle ich fest: Der Ton erinnert an damals.

Kraus hat viel dokumentarisches Material verarbeitet und erzählt die Geschichte chronologisch. Beginnt auch die Collage von Pařízek mit der Ermordung des Thronfolgers?

Stockinger: Ja, und sie endet mit der Frage: Wie holen wir jetzt den Fremdenverkehr wieder zurück?