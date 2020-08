"Die letzten Tage der Menschheit": Bizarre Revue in den Untergang

Ende 2019 musste Manker die sogenannte Serbenhalle von Wiener Neustadt verlassen. Heuer bespielt er die Alte Remise Meidling, 1907 für die Badner Bahn errichtet, inmitten einer öden Geröllhalde. Denn auf dem Gelände entsteht das „Wohnquartier Wolfganggasse“. Kaum ein anderer Schauplatz könnte die Schlachtfelder eindrucksvoller symbolisieren – zumal neben der Kirche Maria Empfängnis soeben ein Haus abgerissen wird. Es wirkt wie ausgebombt.

Das Drama beginnt aber in der Halle – um Punkt 18 Uhr wieder mit dem bombastischen „Also sprach Zarathustra“ von Richard Strauss, untermalt von höchst unheilvoll klingendem Brummen.

Der Soundtrack erschlägt einen fast. Denn die Halle, die mit ihrem Dachstuhl aus Holz und einer längslaufenden Galerie aus Stahl besticht, ist viel kleiner als jene in Wiener Neustadt. Es fehlt daher die – unter normalen Umständen notwendige – Weitläufigkeit. Und es gibt keine klar voneinander abgegrenzten Schauplätze: Sie gehen mehr oder weniger fließend ineinander über. Manker konnte auch nur einen Bruchteil des Fundus, den er zunächst für das Simultandrama „Alma“ und in der Folge für „Die letzten Tage“ angehäuft hat, unterbringen. Der Rahmen ist also, wiewohl beeindruckend, ein weit intimerer. Dass daher in Zeiten von Corona die Besucherzahl auf 120 reduziert werden musste, liegt nahe.