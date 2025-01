Marianne Faithfull ist tot: Sie sang, trotz allem, vom Leben

Wer diese Stimme einmal hörte – sei es in den Hits der 1960er-Jahre, sei es angereichert mit den Aschenschichten vieler Jahre eines außergewöhnlichen Lebens –, der vergisst sie nicht.

Marianne Faithfull hat gesungen wie keine Zweite, immer am Rande des Dunkeln. Das, das Dunkle, hat sie auch in ihrem Leben begleitet. Nach einer Überdosis in jenem Hotelzimmer, das sie mit ihrem damaligen Freund Mick Jagger bewohnte, lag sie sechs Tage im Koma. Sie war später drogensüchtig und an Krebs erkrankt. Und doch blieb in der Stimme, auch im Schauspiel von Marianne Faithfull eine unbändige, grollende Kraft, die sich nie unterkriegen ließ.

Sie ist die „Sängerin des Überlebens“, schrieb die New York Times, als am Donnerstagabend bekannt wurde, dass Faithfull 78-jährig gestorben ist.