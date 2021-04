Spoken-Word-Album von Marianne Faithfull liefert Poesie für Chaos-Zeiten

„Er sagte, das könnte das letzte Album werden, das Marianne macht“, erinnert sich Ellis, der seit 1983 Mitglied von Nick Caves Band The Bad Seeds ist, im Interview mit dem KURIER. „Das hat mich unglaublich traurig gemacht, denn Marianne ist eine meiner besten Freundinnen“, so Ellis. „Sie war zwei Wochen im Koma, und ich wusste, dass sie auf der Palliativstation war und man sie gar nicht mehr an die Beatmungsmaschine angeschlossen hatte. In dieser Zeit begann ich, an der Musik zu dem Album zu arbeiten.“