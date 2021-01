Corona - Faithfull kann nach Erkrankung vielleicht nie mehr singen

Faithfull war eine der bekanntesten Sängerinnen der 60er Jahre - nicht zuletzt wegen ihrer Beziehung zu Mick Jagger von den Rolling Stones, der zusammen mit seinem Gitarristen Keith Richards den ersten Hit für die damals 17-Jährige schrieb: "As Tears Go By". Aber auch später noch feierte Faithfull Erfolge, unter anderem 1979 mit dem Album "Broken English".

Das Interview mit dem "Guardian" erschien nun im Vorfeld ihrer neuen Platte "She Walks in Beauty", die im April veröffentlicht werden soll. Die Aufnahmen dafür wurden großteils vor der Corona-Infektion der Sängerin gemacht.