Maria Happel: "Ich will die Fackel auch weitergeben“

Doch es gibt neben dieser guten (sprich die Nominierung) auch eine für Fans schlechte Nachricht. „Dennstein und Schwarz“ ist nach den ersten drei Episoden eingestellt worden. Happel im KURIER-Gespräch: „Wir hatten in Österreich unglaublich gute Quoten. Aber die ARD war Co-Produzent, und in Deutschland haben wir die vom Sender vorgegebenen Quoten leider um ein Prozent verpasst. Also ist die ARD ausgestiegen, und der ORF allein kann sich dieses Format nicht leisten. Das finde ich sehr schade, denn wir hätten noch viel Potenzial gehabt. Aber die SOKO Donau geht ja weiter.“

Was Happel an diesen beiden Figuren gereizt hat und nach wie vor reizt? Lachend: „Ganz einfach: Ich darf eine Gerichtsmedizinerin spielen und durfte mich als Anwältin versuchen – ich darf Berufe ergreifen, für die es nach meiner Matura sicher nicht gereicht hätte. Das ist das Schöne am Theater, am Film und am Fernsehen: Man darf mit möglichst größter Wahrhaftigkeit so tun, als ob.“