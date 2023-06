Maria Happel als Leiterin des Reinhardt-Seminars zurückgetreten

Happel hat im Zuge der Vorwürfe auch bekannt gegeben, in der kommenden Saison keine Premieren mehr am Burgtheater spielen zu wollen, um mehr Zeit für das Reinhardt-Seminar zu haben. Denn ihr wurde vorgeworfen, kaum am Haus präsent seien. Sie sagt: "Ich war immer viel beschäftigt - das war bekannt. Deshalb hat man mir Annett Matzke zur Seite gestellt, die ausschließlich in der Schule ist und sich dort in enger Absprache mit mir um die Abläufe kümmert. Wichtig ist, dass immer jemand von der Leitung vor Ort ist, und das ist gegeben. Dass ich trotz Homeoffice in Präsenz nicht so oft da sein kann, wie ich möchte, ist Fakt." Sie habe sich mit der Burgtheater-Ansage "also freigeschaufelt für das Reinhardt-Seminar."