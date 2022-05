Marco Pogo als "Gschichtldrucker“: Wo ein Wille, da Promille

Wirtshausstimmung

Ähnlich abwechslungsreich geht es dann auch in der knapp eineinhalb Stunden dauernden Show zur Sache. Marco Pogo steht sonnenbebrillt im Blondie-T-Shirt vor einem funkelnd-glitzernden Plastik-Girlanden-Vorhang, den er sich vom Diskonter-Möbel-Einrichtungsgeschäft besorgt hat. Daneben steht eine Miniversion einer Tiki-Bar, wo er dann immer wieder mal Platz nimmt – und erzählt. Etwa von einem Besuch in einer Augenklinik, der depperten Handysignatur (eigentlich eine super Sache, würde sie funktionieren), der chinesischen Mafia, abgebrochenen Konzerten, weil ein Kärntner unbedingt einen Bauchfleck von der Bühne machen wollte, seinen Träumen, einen Sauffari (statt Safari) zu errichten, wo dann Einheimische in Tierkostümen die Leute bespaßen. Die Steirer, so Pogo überzeugt, würden sich dabei besonders gut als bellende Antilopen machen. Das gefällt dem Publikum, die Wirtshausstimmung bei Bier, Sachwerwürstel, Bauerntoast und Thunfischsalat passt.

Das sei auch gut so, denn auch wenn es gerade nicht viel zu lachen gibt, sollte man lachen, weil sonst ist der „Sch***s“ ja nicht auszuhalten. Pogo meint damit das todbringende Virus, das in den frühen Pandemie-Phase täglich mit „I am from Austria“ aus den Lautsprechern der Polizei (!) bekämpft wurde. Das Virus war davon nicht beeindruckt, die Menschen nachhaltig verstört. Genervt ist Pogo dann auch vom Skihüttenland, in dem er lebt, in dem sich die Menschen furchtbar aufregen, wenn der Liter Benzin an die 2 Euro kostet, aber dann trotzdem ihren SUV mit „Fuck you Greta!“-Pickerl vom ersten in den zweiten Bezirk „umewuchten“. Applaus.