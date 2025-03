„Marathon“: Im Theater Scala wird ums Überleben getanzt

Von Marie-Sarah Drugowitsch

Das Theater Scala verwandelt sich an diesem Abend in einen Retro-Tanzpalast und versetzt das Publikum zurück in die USA der Weltwirtschaftskrise von 1932. Kalifornien während der großen Depression, die Vergnügungsindustrie boomt – Tanzmarathons, bei denen Paare wochenlang für einen Geldpreis in Höhe eines Jahresgehalts im Kreis tanzen müssen, werden zum ultimativen Spektakel.



Das Stück „Marathon – Nur Pferden gibt man den Gnadenschuss“ in der Inszenierung von Bruno Max basiert auf dem gleichnamigen Roman von Horace McCoy und ist manchem vielleicht von Sydney Pollacks Verfilmung mit Jane Fonda bekannt.