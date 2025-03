Meg Stuart „Glitch Witch“: Rave-Party in dystopischer Planetenlandschaft

Von Marie-Sarah Drugowitsch

Meg Stuart zählt zu den wichtigsten Persönlichkeiten der Tanzwelt. Nun gastierte die US-amerikanische und in Deutschland lebende Tänzerin und Choreografin mit „Glitch Witch“ im Wiener Tanzquartier. Die Choreografie ist in Zusammenarbeit mit Stuarts Kompanie Damaged Goods und dem in Berlin ansässigen Dance On Ensemble, das nur mit über 40-Jährigen arbeitet, entstanden.