Primaballerina begeistert im Brut: Tänzerisch dem Alter trotzen

Der Abend ist von Gegensätzen, klassischem und modernem Tanz, Jung und Alt, bestimmt, die zu einer von Empathie geprägten Symbiose gebracht werden. Die Tanzwelten der beiden Darstellerinnen könnten nicht unterschiedlicher sein, vom hierarchischen Ballett, in dem körperliche Perfektion zentral ist und Widerstand in jeglichen Probeprozessen unerwünscht, zu freien Performances, die die Individualität von Körpern und das Hinterfragen von Konventionen zelebrieren. Was beide Frauen eint, ist die Faszination für den Tanz. Genau das wird an diesem berührenden Abend auch zum Ausdruck gebracht!

Kirnbauer-Bundy, die trotz ihres Alters nichts an Charisma und Bühnenpräsenz eingebüßt hat, betritt die Bühne, in deren Mitte ein Stuhl steht, um sich in vollkommener Stille gegenüber dem Publikum zu platzieren. Sie beginnt sitzend mit einem Solo, zeigt typische Bewegungen des klassischen Tanzes, wie das Dribbeln auf Zehenspitzen, diverse Fußpositionen (erste und zweite), wobei sie keine Ballettschuhe, sondern Sneaker trägt. Aber auch Port de bras, die typischen akademischen Armstellungen, führt sie durch. Der Stuhl weicht in Folge einer Ballettstange, die sie zunächst senkrecht hält, was fast wehrhaft wirkt (wie ein Speer) und den eigentlichen Zweck, das tägliche Training an der Stange, konterkariert.