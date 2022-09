Ein Leben auf der Spitze: Ballett-Star Susanne Kirnbauer-Bundy

"Verloren sei uns der Tag, wo nicht ein Mal getanzt wurde“, wusste schon Philosoph Friedrich Nietzsche (1844–1900). Und dem kann auch Susanne Kirnbauer-Bundy (80), ehemalige Primaballerina und Choreografin, nur zustimmen.

„Das ist wirklich richtig und auch eines der schönsten Dinge, die man tun kann. Egal, ob man das professionell macht oder einfach nur, weil man Spaß und Laune hat. Ich bin oft nach Premieren tanzen gegangen bis vier Uhr in der Früh in die Eden Bar“, erzählt sie lachend in der Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“.

