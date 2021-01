"Mank“: Gary Oldman und David Fincher über ihren Netflix-Film

Herr Oldman, was war Ihrer Meinung nach Manks Antrieb?

Gary Oldman: Mank wollte in Wirklichkeit den großen amerikanischen Roman schreiben, oder zumindest ein weltbekanntes Theaterstück. Das war für ihn der Inbegriff von Literatur, der Gipfel der Schreibkunst. Vertraglich dazu verpflichtet zu sein, Drehbücher für ein Filmstudio zu schreiben, sah er aber als Beleidigung seines Talents. Er hielt sich für etwas Besseres. Er schrieb ein Telegramm an einen Freund in New York: „Warum kommst du nicht hierher, du kannst Millionen scheffeln, und deine einzigen Konkurrenten sind Vollidioten.“ Das war seine Einstellung. Er hasste einerseits, dass er ein Studioangestellter war, andererseits fühlte er sich ganz wohl in der vom Studio gemieteten Villa unter Palmen. Billy Wilder sagte einmal: „Wenn du mal den Swimmingpool hast, haben sie dich.“ Und diese Aussage trifft auf Mank definitiv zu.

Herman J. Mankiewicz und sein wesentlich bekannterer Bruder Joseph L. Mankiewicz („All About Eve“, „Cleopatra“) gehören zu der Gruppe von jüdischen Einwanderern, die Hollywood in den 1920er- bis 1950er-Jahren stark geprägt haben. Warum war Herman trotz „Citizen Kane“ nicht so erfolgreich wie sein um zwölf Jahre jüngerer Bruder Joseph?

David Fincher: Weil er seine Karriere mit Alkoholismus und Zynismus ruinierte. Er verabscheute Hollywood, und es wendete sich gegen ihn. Seine Sucht war da eine willkommene Ausrede. Aber es war seine Verachtung der Stadt, und der Industrie, die ihn die Karriere kostete. Besoffene gab es viele, Hollywood ist voll von Suchtmenschen, aber wenn sie den Ort und was er repräsentiert lieben, dann werden sie zurückgeliebt. Joseph Mankiewicz war ein netter Typ. Genauso talentiert in seinem Wortwitz wie Herman, aber niemals zynisch.