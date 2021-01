Darling, ich bin später im Kino: Neue Starttermine für Filmhits

All das wird zu weiteren Wochen und Monaten führen, in denen die Kinos geschlossen bleiben – oder nur sehr zögerlich öffnen. Denn ohne zugkräftige Filme, so betonen die Kinosprecher, ist eine Wiedereröffnung wirtschaftlich nicht möglich. Und ohne die Chance darauf, bei Blockbustern auch hohe Einnahmen zu generieren, sind diese hochwertigen Produktionen verschossen.

Der US-Konzern Warner will deswegen 2021 überhaupt all seine Filme, darunter Blockbuster wie „Godzilla vs Kong“ oder „Matrix 4“, gleichzeitig in den US-Kinos und beim eigenen Streamingdienst zeigen. Dagegen zogen einige Filmemacher sogar vor Gericht.

Und international wird die Verzögerung bei der Wiedereröffnung längst zur Existenzfrage für Kinos. Die weltgrößte Kinokette AMC musste noch einmal 900 Millionen Dollar Zwischenfinanzierung aufnehmen, um die kommenden Monate zu überstehen.