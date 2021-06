Manfred Deix' "Ostergeschenk an die Kirche"

Gut, dass Sie mich darauf bringen. Natürlich, er hat ja mit den Tieren geplaudert! Vielen Dank für die Idee.

Einen Papst Schönborn hätten Sie bereits im zeichnerischen Repertoire gehabt.

Der wäre, glaube ich, etwas zu fad gewesen. Ich weiß ja nicht, was der jetzige Papst alles an Events bringt, aber Schönborn ist einer, der sich am Riemen reißt und sich nichts anmerken lässt. So ein Pokerface, immer freundlich und ernst. Der ist kein Bringer. Bis jetzt bin ich mit der Wahl sehr zufrieden.

Wobei auch die Wahl selbst und die Amtseinführung einiges an Spektakel geboten haben.

Dieses wuselnde Heer von tausenden rotgekleideten, verkleideten Generaldirektoren eines Weltkonzerns - für mich hat das richtig bedrohlich ausgeschaut. Wie geht es da dem kleinen Pfarrer am Land, wenn er das sieht? Er hat die Drecksarbeit, muss sich um die armen, kranken Leute kümmern, die seine Hilfe brauchen, und dort ist der große Almauftrieb. Dort sind alle, die es zu etwas gebracht haben in der Branche. Mir gefällt das gut. Ich sehe das sehr gern, weil es so entlarvend ist. Ich finde: Die Kirche soll so bleiben. Ich muss ja auch von etwas leben...

Ein Kirchenreformer, der alles auf den Kopf stellt, wäre Ihnen also nicht recht?

Aber kommt doch überhaupt nicht in Frage! Der wäre mein Todfeind. Alles, was an Reformen käme, wäre für mich ruinös. Ich will die Klemmis, diese verspannten, verklemmten, finster blickenden Pfarrer. Sie sollen so bleiben, wie sie sind. Da bieten sie am allermeisten.

