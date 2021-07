Malerstar Peter Doig: Die Unmöglichkeit einer Insel

Die Gemälde, die nun in der Secession zu sehen sind, entstanden alle auf der Karibikinsel Trinidad, Doigs Wahlheimat. In der Zusammenschau lässt sich erraten, welche Motive den Künstler in dieser Umgebung faszinieren – ein Leuchtturm, das knallgelbe Gebäude des Gefängnisses der Hauptstadt Port of Spain, Strandszenen, Musikanten. Doig transponiert diese Sujets in eine Parallelsphäre, indem er die Intensität der Farben und die Perspektiven von Straßenfluchten übersteigert und surreale Elemente einbaut: So schleicht in einigen Bildern ein Löwe durch die Stadt.Dem kunsthistorisch grundierten Betrachter fällt gleich eine Liste von Künstlern ein, die so ähnlich malten: Giorgio de Chirico mit seinen Häuserfluchten, Edvard Munch mit seiner wahnhaften Farbigkeit und natürlich Paul Gauguin, der sich einst nach Tahiti zurückzog.