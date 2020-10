Maler Atta Kwami erhält Maria-Lassnig-Preis

Der Maler Atta Kwami erhält den Maria-Lassnig-Preis 2021. Die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung der Maria Lassnig Stiftung wird alle zwei Jahre mit einer anderen Partnerorganisation vergeben, heuer gemeinsam mit den Londoner Serpentine Galleries. Kwami erhält neben dem Preisgeld die Möglichkeit, mit der Galerie ein Projekt im öffentlichen Raum zu verwirklichen, und es erscheint eine umfassende Monografie des Künstlers.

Atta Kwami wurde 1956 in Ghana geboren und lebt heute in Großbritannien. Er arbeitet als Maler, Druckgrafiker und auch als Kunsthistoriker und Kurator. Manche seiner Werke sind so genannte "Kiosk-Skulpturen", die der Künstler als dreidimensionale Erweiterungen seiner Malerei begreift. Sie nehmen Anleihen bei abstrakter Kunst, aber auch bei Ghanaischer Architektur und Textilkunst. Derzeit Arbeitet Kwami an einem Glasfenster für die im Bau befindliche Kathedrale in Ghanas Hauptstadt Accra.