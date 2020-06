Frau Picasso und ihre Freunde: Auf Maria Lassnigs Pfad zur Kunst

Nun, wo die heimischen Museen schrittweise ihre Tore öffnen und Kunstdurstige wieder Werke im Original sehen können, wird auch langsam klarer, wie sich unsere Art der Kunstteilnahme verändert hat: Keine Events leiten derzeit an, wo man unbedingt hinzuschauen hat. Neue kuratierte Ausstellungen, die den Blick mit besonderer Auswahl oder einer originellen These leiten, lassen noch zumindest bis Herbst auf sich warten. Stattdessen gilt es, eigene Pfade zu schlagen – quer durch Museen, Galerien, Publikationen und auch Online-Angebote.

Das Werk Lassnigs kann auch hier ein Leitstern sein, begegnet es doch gegenwärtig an vielen Orten. Besonders prominent ist es in der Schau „The Beginning“ in der Vorwoche neu eröffneten „Albertina Modern“ am Wiener Karlsplatz vertreten. Die Ausstellung lässt keinen Zweifel, dass die Künstlerin, die selbst oft mangelnde Wertschätzung beklagte, einen Eckpfeiler der Kunstgeschichte nach 1945 darstellt: Lassnigs Selbstcharakterisierung als „Frau Picasso“ mutet plötzlich nicht mehr so augenzwinkernd an wie früher.