MAK würdigt das Schindler House - Eine Ikone der Architektur in L. A.

Ein Fokus der Ausstellung liegt auf 17 Künstlern und ehemaligen Stipendiaten in L. A., die von Schindler inspiriert waren und sind.

Da begegnet man u. a. den „Wise Corners“ von Andreas Fogarasi. Fotografien von Julius Shulman aus den 50er- bis 90er-Jahren zeigen, wie es gewesen sein könnte, im Schindler House zu leben; außerdem Dorit Margreiters Fotoserie „Textile Blocks“ (2019) und Stephen Prina, der seine Möbel-Installation „As He Remembered It Living Room Category“ (2011) in Erinnerung an Pauline Schindler, die Ehefrau des Architekten, pink einfärbte: Sie hatte einen ganzen Raum samt Möbeln im Haus bemalt – in der Modefarbe Pink.