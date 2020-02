Das Vermächtnis des Richard Neutra

Die erfolgreiche Laufbahn des 1892 geborenen Wieners begann mit dem Studium an der Technischen Hochschule. Bald nach dessen Beginn wurde Neutra in die private Bauschule von Adolf Loos aufgenommen. Loos war es auch, der Richard Neutras Interesse am Werk Frank Lloyd Wrights und neuen Bautechniken weckte. Der Wunsch, selbst in die USA zu reisen, musste jedoch warten: Der angehende Architekt wurde im Ersten Weltkrieg eingezogen und an die Front geschickt.

Migrant Richard Neutra

Nach dem Zusammenbruch der Monarchie gab es für junge Architekten in Wien kaum Arbeitsmöglichkeiten. Neutra arbeitete erst für den Landschaftsplaner Gustav Ammann in Zürich, wo er auch seine künftige Frau Dione kennenlernte. Dann folgte eine Zeit in Erich Mendelsohns Berliner Atelier, ehe 1923 die ersehnte Ausreise in die USA gelang.

Ab 1925 wohnten Dione und Richard Neutra in Los Angeles. Anfangs beim Otto Wagner-Schüler Rudolph Schindler, der schon seit 1914 in den USA lebte. In den folgenden Jahren konnten die beiden Wiener Emigranten eine Reihe von Wohnhäusern errichten, die heute zu den bedeutendsten Bauten der kalifornischen Moderne zählen. In ihnen zeigt sich die Wiener Prägung durch Wagner und Loos. Ebenso, wie das Interesse an der lokalen Baukultur der Pueblo-Indianer und innovativen Bautechniken und Materialien. Ein genuiner Mix, der eine spezielle amerikanische, von historischen europäischen Stilen unabhängige Architektur ergab. Neutras „Lovell Health House“ machte ihn 1929 international bekannt. Viele neue Aufträge folgten.