Mainstream und Arthouse: Womit Kinos derzeit locken

Mit dem Actors in der Wiener Innenstadt sowie dem Urania Kino beteiligt sich auch die größte heimische Kinokette Cineplexx (www.cineplexx.at) wieder am Geschehen: Hier legte man gestern u.a. mit "Die Dohnal" und "Jojo Rabbit" los, über das Wochenende folgen Filme wie "Parasite" und "But Beautiful", kann man sich zudem an "Brot" und "Pavarotti" laben. Eine Schutzmaske zum Ticket gibt es ab heute im Lugner Kino (www.lugnerkino.at), wo man mit "Lady Business", "Bloodshot" oder "Onward" auf Mainstreamprogramm setzt. Selbes gilt im Übrigen für das Hollywood Megaplex im Gasometer (www.megaplex.at).

Vor der "regulären" Öffnung am 19. Juni bietet das Admiralkino (www.admiralkino.at) Einzelvorführungen, darunter die Jane-Austen-Verfilmung "Emma" sowie eine Dokumentation über den kürzlich verstorbenen Konzeptkünstler Christo. Auf eine Kombination aus dem Programm vor der Schließung sowie neuen Filmstarts setzt man ab 19. Juni im Votiv Kino und De France. Und Mitte Juni sind dann auch die Pforten von Gartenbaukino (www.gartenbaukino.at) und Stadtkino (http://stadtkinowien.at/) wieder geöffnet. Letzteres hat am 18. Juni anlässlich der "Black Lives Matter"-Proteste in den USA ein Solidaritätsscreening von Roberto Minervinis "What You Gonna Do When The World's On Fire" am Programm, dessen Reinerlöse der Antirassismusarbeit von Zara zugutekommen soll.

Das Kino Achtmillimeter in Mank (www.achtmillimeter.at) gehört zu jenen Häusern, die in NIEDERÖSTERREICH bereits wieder für Filmtrubel sorgen - etwa mit dem Jägerstätter-Drama "Ein verborgenes Leben", dem Whodunnit-Krimi "Knives Out" oder dem Familienklassiker "Lassie". Das tierische Abenteuer hat auch das Kino Ternitz (http://kino-ternitz.at) im Angebot und stellt dem liebenswerten Collie zudem die "Känguru-Chroniken" zur Seite. Ein blauer Igel mit ordentlich Power ist in Form von "Sonic - The Hedgehog" in den Stadtlichtspielen Retz (www.stadtlichtspiele.at) angesagt. In Krems ist es das Kino im Kesselhaus (www.kinoimkesselhaus.at), das nicht nur Kinder ("Onward") und Bienenfreunde ("Honeyland") lockt.