Black Films: Bankkauf statt Banküberfall

Ursprünglich stammt der Satz von Eric Garner, der im Juli 2014 in New York bei seiner Verhaftung starb: „I can’t breathe“ keuchte Garner, während ein Polizist auf seinem Hals kniete. Wenn man diese Bilder sieht, wähnt man sich kurz im falschen Film, so sehr ähneln sie jenen von der Tötung George Floyds. Doch die Aufnahmen von Garners Tod stammen aus „Der 13.“, einer mitreißenden Doku der afroamerikanischen Regisseurin Ava DuVernay aus dem Jahr 2016 (auf Netflix).

DuVernay hat sich mit aufwühlenden Menschenrechtsdramen wie „Selma“ einen Namen gemacht und lässt auch in „Der 13.“ nichts an emotionaler Spannung missen.

Warum, so fragt sich die Filmemacherin, sitzen so überproportional viele Afroamerikaner in den US-Gefängnissen, vor allem wenn es sich um kleinere Delikte geht? Wie kommt es, dass das Bild des „schwarzen Kriminellen“ so stark in den Köpfen der Menschen verankert ist? Und wer profitiert von boomenden Gefängnissen?

Um diese Fragen zu beantworten, unternimmt DuVernay einen faszinierenden Streifzug durch die US-Polit-Geschichte und beginnt mit der Abschaffung der Sklaverei im Jahr 1865. Ihr Filmtitel „Der 13.“ bezieht sich dabei auf den 13. Zusatzartikel zur US-Verfassung, in dem die Sklaverei aufgehoben wird. Jeder ist frei, heißt es da sinngemäß – es sei denn, er ist kriminell.