Mahlers mythisches Manuskript vor Auktion

1984 erwarb Kaplan auch die Original-Manuskript der Mahler-Symphonie, die nun – nach Kaplans Tod im vergangenen Jänner – bei Sotheby’s versteigert wird. Im Vorfeld der Auktion am 29. November in London ist das Werk heute, am 25. Oktober 2016, in der Wiener Niederlassung des Auktionshauses zu begutachten (Herrengasse 5, 10–16 Uhr).

Mit einem Schätzpreis von 3,5 Millionen Pfund – rund 3,9 Millionen Euro – wird das Schriftstück von Sotheby ’s als „teuerstes jemals zur Auktion angebotenes Musikmanuskript“ angepriesen. 1987 wurden jedoch bereits 2,5 Millionen Pfund für ein Kompendium von neun Mozart-Symphonien geboten, was heute rund 5,3 Millionen Pfund entspräche. Vergangenen Juli wechselte eine vierseitige Handschrift von Johann Sebastian Bach – Präludium in Es-Dur, BWV 998 – um 2,5 Millionen Pfund den Besitzer.