"Mahagonny": Zahme Kapitalismuskritik

Ingo Metzmacher und die Musiker des Staatsopernorchesters, denen zuzuschauen diesmal besonders Freude machte, weil manche zwischendurch körperlich mitshakten oder begeistert auf die Sänger blickten – sie setzten die Partitur von Weill farbenprächtig, mathematisch präzise, tänzerisch, dann wieder höchst dramatisch um. Wenn man dem Dirigenten einen Vorwurf machen kann, dann den, dass er manche Ecken, Kanten, Schärfen zu sehr glättete.



Aus der sehr guten Besetzung ragte Christopher Ventris heraus. Der Heldentenor sang die Partie des Jim Mahoney, der zum Tode verurteilt wird, weil er seine Rechnung nicht bezahlen kann, mit großer Kraft und lyrischer Schönheit: ein echter Tannhäuser in einem Weill-Werk – so muss man diese Oper besetzen. An seiner Seite überzeugten weitere Wagner-gestählte Protagonisten: Tomasz Konieczny, der Wotan und Alberich, diesmal als Dreieinigkeitsmoses, Norbert Ernst, der David, als Jack O’Brien, Herwig Pecoraro, der Mime, als Fatty. Und ein anderer ehemals grandioser Mime, Heinz Zednik, durfte leider nicht singen, gab aber als Sprecher hinreißend einen grantigen Bühnenregisseur. Clemens Unterreiner holte sich als Bill Applaus (ebenso wie der Chor).