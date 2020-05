"Macbeth" mordet nicht im Fernsehen

Es ist die publikumsträchtigste Produktion der Salzburger Festspiele. Verdis "Macbeth", das Drama rund um den Feldherren Macbeth und seine intrigante Lady, wartet mit zwei Theatergiganten auf: Es wird die letzte Oper sein, die Stardirigent Riccardo Muti in Salzburg leitet - nach 40-jähriger Operntätigkeit an der Salzach betont er, dass damit nun Schluss sei. Und Regie-Titan Peter Stein - er leitete von 1992 bis 1997 die Sparte Schauspiel bei den Festspielen - kehrt für den "Macbeth" in die Felsenreitschule zurück.



Glücklich, wer dafür eine Karte hat: 1437 Zuschauer finden in der Felsenreitschule Platz. Alle Folgevorstellungen sind ausverkauft. Und auch im nächsten Jahr gibt es für Opernliebhaber keine Chance, das bildgewaltige Shakespeare-Spektakel zu sehen: Der künftige Salzburg-Intendant Alexander Pereira will keine Wiederaufnahmen ansetzen.



Dabei hätte dieser Opernabend ein großes Publikum ansprechen können. Das hat jedoch diesmal keine Chance, sich mit einer Liveübertragung im ORF zu trösten. Im Rahmen des groß angekündigten televisionären Festspielsommers wurden zwar Operette aus Mörbisch, Oper aus Bregenz, Konzerte aus Schönbrunn und Grafenegg gezeigt, die Salzburger Renomee-Produktion bleibt den Zuschauern aber heuer vorenthalten.



Die nachfolgenden Bilder in der Dia-Show kann man also nicht im TV sehen: