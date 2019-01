Lydmor gastiert beim "Ja Ja Ja"-Festival: Zwischen Kunstprojekt und Hitparaden-Allerlei

Was Bilderbuch oder Wanda für Österreich sind, ist Lydmor für Dänemark: ein Exportschlager. Hinter dem nach einer Fantasy-Figur klingenden Pseudonym Lydmor steckt Jenny Rossander aus Kopenhagen, deren Musik bunt, schrill und zugleich elfenhaft klingt. Nachzuhören ist das auf der Ende des vergangenen Jahres erschienenen Platte „I Told You, I’d Tell Them Our Story“. Es ist ein musikalisch höchst abwechslungsreiches Album, bei dem sich auch asiatische Sounds in Stellung bringen.

Ihre Musik kennt also keine Grenzen und keine Schablonen: „Ich bin wirklich nicht gut darin, wenn es um Genres geht. Ok, ich produziere elektronische Musik, aber ich möchte die nicht in irgendwelche Boxen stecken und mir ist auch nicht klar, wo die genauen Unterschiede, also Subgenres sein sollen. Also weiß ich auch nicht genau, was ich eigentlich mache. Jemand nannte das mal Kunst-Pop“, sagte sie in einem Interview etwas konfus.