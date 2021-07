"Love Machine 2": Callboy Georgy kehrt zurück

Thomas Stipsits ist kaum wiederzuerkennen. Lange krause Haare, Vollbart, ein luftiges Yoga-Leinen-Hoserl und eine Bräune wie nach drei Wochen Sonnenbad ohne Schatten. Aber wenn er nach dem „Action!“ des Regisseurs mit seinem sympathischen Kernöl-Dialekt loslegt und gleich einmal falsch bei der Kamera vorbeigeht, dann erkennt man sofort den Kabarettisten hinter der Maske. Stipsits nutzt die von ihm mehrfach verhaute Einstellung gleich für ein Scherzerl.

Der Schmäh rennt, und die Stimmung am Set von „Love Machine 2“ ist gut. Gedreht wird gerade in einem ehemaligen Einkaufszentrum namens Bloomfield im niederösterreichischen Leobersdorf nebst der Südautobahn. In diesem wurden die Kulissen und Räume für eines der Hauptmotive des Films aufgebaut: Das „Love Bird“. Eine luxuriöse Mischung aus Massage-Spa und Bordell. „Es geht um ganzheitliche Wellness“, wie Thomas Stipsits beim Setbesuch das Etablissement umschreibt. Er spielt wieder den Georgy, Callboy mit Herz am rechten Fleck, der nach seinem zweijährigen Selbstfindungstrip durch Südostasien hart in Wien aufschlägt.