Thomas Stipsits mag Roy Black lieber als Hip-Hop

Mit Humor-Input war er zuletzt auch beim Video zu „Jo Na Eh“, dem Song von „Starmania“-Jurorin Ina Regen, dabei. Als Parodist von Andreas Gabalier, Grönemeyer oder Zucchero spielt Stipsits auch sein großes musikalisches Talent aus.

Was kann er gar nicht hören? Was treibt ihn in die Flucht? „HipHop, Rap und so G’schichten. Das erwischt mich gar nicht – Bushido. Da sind mir Roland Kaiser und Roy Black lieber.“