Geht es in der Kunstwelt nur ums Geld und nicht um die Kunst?

Mein Film zeigt nur einen Teil der Kunstwelt, eine extreme Ecke. In den vergangenen 20 Jahren hat das Interesse der Finanzwelt an ihr dramatisch zugenommen. Kunstwerke sind Investitionen geworden. Wichtig ist nicht so sehr deren Qualität, sondern ihre Wertsteigerung. Ich denke, das wird so bleiben.

Glauben Sie, dass die „Mona Lisa“ ebenfalls gehypt wird?

Auf jeden Fall (lacht). Es ist schwer für mich zu beurteilen, aber ich finde es seltsam, dass sie qualitativ hochwertiger sein soll als jedes andere Gemälde. Es geht definitiv um den Hype, das Narrativ rundherum und den Mythos.

Sogar das FBI und die CIA sind in all diese Dinge verwickelt.

Das liegt daran, dass Kunstwerke leicht zur Geldwäsche verwendet werden können. Es ist schwer festzustellen, ob eine kriminelle Handlung stattgefunden hat. Deshalb überwachen sie diese Welt.

Ist die Geschichte des „Salvator Mundi“ vor allem eine Geschichte über die Gier?

Nicht nur. Die meisten Menschen wollen an Märchen glauben. Wir sind fasziniert von der Idee, diesen Schatz zu finden, der in Vergessenheit geraten war und plötzlich wieder ans Tageslicht gelangt ist, gemalt vom größten Genie, das je gelebt hat. Wir wollen solche Geschichten glauben. Denn sie geben uns einen Sinn im Leben. Doch es gibt Menschen mit großer Macht und hohem Geldinteresse, die diese Tendenz in uns zu ihrem Vorteil erzeugen. Da müssen wir kritischer sein.