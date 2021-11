Vor 55 Jahren: So lief Truman Capotes Party des Jahrhunderts

Es war ein Fest, wie es das nur einmal geben kann. Und wie es vielleicht nur einer organisieren konnte. Als am 28. November 1966 im New Yorker Plaza Hotel der Black and White Ball stieg, und quasi schon im Moment seines Stattfindens Legende wurde, thronte sein Gastgeber Truman Capote am Gipfel seines Erfolges: Er hatte bereits „Die Grasharfe“ veröffentlicht, „Frühstück bei Tiffany“ war mit Audrey Hepburn verfilmt worden, und mit „Kaltblütig“ hatte der Schriftsteller im selben Jahr einen Berserker von einem Buch erschaffen: Der minutiös recherchierte, sachlich wie teilnehmend verfasste Roman über die Psychologie hinter dem grauenhaften Mord an der Farmerfamilie Clutter in Kansas war der Geniestreich eines Jahrhunderttalents – und löste einen irren Hype aus.