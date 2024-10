"Lonely Planet: Liebe in Marokko": Sex hilft bei einer Schreibblockade

Ausgedacht hat sich dieses Liebesabenteuer in Marokko Susannah Grant, die das Drehbuch verfasst und Regie geführt hat. Sie wollte, so Grant im Interview, einen Film über die „transformative Kraft des Reisens“ machen. Zeigen, wie man Tausende von Kilometern weit weg von zu Hause, von allem, was man über sein Leben weiß, sich selbst in einem neuen Licht sehen kann.