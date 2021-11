Lockdown in Museen: "Wir können das nicht wettmachen"

Nach Aufbau geschlossen

Während die Wiener Secession am Freitag noch eine Eröffnung (samt Performance) ausführte, arbeitete im nahen mumok der deutsch-britische Fotokünstler Wolfgang Tillmanns am Aufbau einer Ausstellung, die zunächst einmal brachliegen wird. Die geplante Eröffnung am 27.11. fällt flach, die Schau soll nach Lockdown-Ende dann Besucherinnen und Besuchern offen stehen. Da die Ausstellung im mumok mit einer Laufzeit bis April 2022 großzügig bemessen ist, will man hier noch nicht von einer möglichen Verlängerung sprechen.

"Mit einer zögerlichen Rückkehr wie nach jedem Lockdown ist aber zu rechnen", heißt es dazu aus dem Belvedere, das für die kommende Woche ebenfalls noch eine Ausstellungseröffnung - jene des Schweizers Ugo Rondinone im Belvedere 21 - geplant hatte. Sie muss nun ebenfalls warten - wie schon in der Vergangenheit würde das Museum für sein Personal in unmittelbar „stillgelegten“ Bereichen wie dem Besucher_innenservice oder der Kunstvermittlung Kurzarbeit in Anspruch nehmen, hieß es.

Während einige Museumsausstellungen - etwa "Avantgarde und Gegenwart" im Belvedere 21, "Enjoy" im mumok oder auch "Schiele und die Folgen" in der Albertina Modern - bereits jetzt stärker auf eigene Sammlungsbestände bauen, sind jene Präsentationen, die mit internationalen Leihgaben bestückt werden, oft nur unter erheblichem Aufwand zu verlängern. "Da müssen Versicherungspolizzen neu ausgehandelt werden, Denkmalämter in den jeweiligen Ländern müssen ihre Ausfuhrgenehmigungen verlängern, der Bund müsste seine Ausfallshaftung erhöhen", sagt Albertina-Chef Schröder im Hinblick auf die Modigliani-Schau. "Das ist bei 60 Leihgebern von Asien bis Italien nicht möglich." Nachsatz: "Obwohl wir alles dran setzen werden."