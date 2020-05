Live: SPÖ und Neos zu Kulturpolitik - "Kulturnation mit Füßen getreten"

SPÖ-Kultursprecher Thomas Drozda und NEOS-Kultursprecher Sepp Schellhorn geben ab 11 Uhr gemeinsam mit dem österreichischen Tenor Wolfgang Ablinger-Sperrhacke einen Überblick zu den Auswirkungen der Corona-Krise und die Maßnahmen der Bundesregierung auf Kunst, Kultur und Kreative.

Österreich sei im Bereich der Kultur eine Supermacht, und so solle die Politik auch agieren, sagte Drozda. Alles, was passiert, sei zu spät und zu wenig, "besonders unprofessionell und leidenschaftslos". Drozda, ehemals selbst Kulturminister, schlägt vor, freie Künstler in eine analoge Kurzarbeitsregelung aufzunehmen. Weiters solle es eine Kompensation für jene Institutionen geben, die hohe Eigenfinanzierungen haben, also nicht nur die Subventionen weiterzuzahlen, sondern auch entgangene Einnahmen weiter zu zahlen, etwa bei Ticketeinnahmen für Konzertveranstalter im Rock- und Popbereich. Das selbe Restaurant könne vier mal so viele Gäste zum Essen aufnehmen als für einen Kabarettabend. Das sei nur durch eine fehlende Fürsprache für Kunst und Kultur und mangelhaftes Engagement der Kulturpolitik zu erklären.

"Mut, ja oder nein zu sagen"

Schellhorn sieht die "Kulturnation mit Füßen getreten". Er habe nicht für möglich gehalten, dass die Kulturinstitutionen erst "nach der Hotellerie" wieder aufsperren dürfen. Bei den runden Tischen mit den Kulturschaffenden seien keine Experten u.a. des Gesundheitsministeriums anwesend. Es gäbe noch keinen Probenplan etwa für das Burgtheater. Es brauche finanzielle Hilfe und einen "klaren Plan und eine klare Ansage", wie es in der Kultur weitergeht. Es brauche den Mut, "ja oder nein zu sagen", das haben sich die Kulturschaffenden verdient. Auch er verlangte ein klares Bekenntnis der Regierung zum Kulturstandort. "Eine schöne Landschaft gibt es auf der ganzen Welt", ein Grundmotiv für die Touristen in Österreich sei die Kultur.

Zuletzt wurde klar, dass kulturelle Veranstalter die letzten sein werden, die wieder öffnen dürfen. Bis 31. August soll es keine großen Veranstaltungen geben. Museen dürfen ab Mitte Mai wieder aufsperren.