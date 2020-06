Life Ball: Kiesbauer feiert TV-Comeback

Der Auftritt ist nicht als Sprungbrett zum großen Comeback gedacht, sagt Kiesbauer. "In der Präsenz, in der ich einmal im Fernsehen zu sehen war, werde ich sicher nicht mehr auftauchen."

Einzelne, zeitlich klar abgesteckt Projekte könne sie sich vorstellen: "Aber alles zu seiner Zeit, ich habe keinen Druck. Ich hatte auch in den letzten Jahren nicht das Gefühl, dass ich was versäume. Ich bin selber ein bisschen zusammengezuckt, als wir nachgerechnet haben: Ja, es ist wirklich dreieinhalb Jahre her,dass ich das letzte Mal im Fernsehen moderiert habe. So lang ist mir das gar nicht vorgekommen." Kiesbauer, die früher "über Jahre hinweg tagtäglich nicht nur für eine, sondern für mehrere Sendungen vor der Kamera stand", hat ihre Prioritäten neu geordnet.

"Ich bin mittlerweile schon sehr selektiv in der Auswahl dessen, womit ich meine Zeit verbringe – beruflich und privat," sagt sie. Auch den ORF habe sie schon mehrfach abblitzen lassen. "Das war jetzt nicht das erste Projekt, für das der ORF bei mir angefragt hat. Bei anderen Sachen hat es von meiner Seite halt nicht gepasst, aber hier habe ich wirklich sehr gerne und schnell zugesagt." Auch weil "es etwas Sinnvolles" ist. Und der " Life Ball ein schillerndes und hochkarätiges Fest, an dem mittlerweile die ganze Welt teilnimmt".