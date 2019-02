Liedgut-Experte über Gabalier: "Einzelne Passagen gefährlich"

Für besonders problematisch hält Fischer eine Passage im Lied "Mein Bergkamerad". Darin besingt Gabalier ein "eisernes Kreuz, das am höchsten Gipfel steht". Diese Formulierung erinnere ohne Zweifel an die alte Kriegsauszeichnung, so der Forscher. Es sei gewollte Provokation. Das Eiserne Kreuz nämlich war ein Kriegsorden, der zuerst für preußische Soldaten, später im Nationalsozialismus verwendet wurde. Fischer: "Das kann kein Zufall sein, soviel Naivität kann man Gabalier kaum unterstellen."

"Zuerst empören, dann zurückrudern"

Dieses "Spiel mit Begriffen" kenne man von rechtspopulistischen Politikern. Zuerst empören, um in rechten Kreisen die gewollte Wirkung zu erzielen, und dann zurückrudern. "Erst 'Heil Hitler' rufen und später behaupten, man hätte 'Grüß Gott' gemeint", formuliert es der Wissenschafter Fischer.