"Liebesg’schichten und Heiratssachen": Elizabeth T. Spira verkuppelt posthum

Es war alles so wie immer: Im Festsaal des Schutzhaus zur Zukunft in der Kleingartensiedlung auf der Schmelz in Wien 1150 war am Dienstagabend alles für die Präsentation einer neuen Staffel von „ Liebesg’schichten und Heiratssachen“ angerichtet: Das Buffet dampfte, Kamerateams, Journalisten und Fotografen beobachteten und dokumentierten bei tropischen Temperaturen das (Schweiß-)Treiben.

Nur eine Person fehlte, ja, wurde schmerzhaft vermisst: Elizabeth T. Spira. Die große Chronistin, die sich im Herbst 2018 doch noch überreden hat lassen, ein letztes Mal zu im Auftrag des ORF zu verkuppeln, konnte ihre Arbeit nicht mehr zu Ende bringen: Sie starb im März dieses Jahres 76-jährig nach langer Krankheit.

Bis kurz vor ihrem Tod hat die renommierte Journalistin, hartnäckige Nachfragerin mit ihrem Team an ihrer letzten und 23. Staffel gearbeitet. 42 Interviews hat die Journalistin bis kurz vor ihrem Tod noch geführt. Dieses Material wurde dann aber nicht verworfen, sondern unter der Leitung von Sharon Nuni, die das TV-Format redaktionell verantwortet, Cutterin Claudia Linzer, Stefanie Speiser und Natalie Wimberger (beide Redaktion) "im Sinne ihrer Schöpferin" fertigstellt, hieß es am Dienstag bei der Präsentation.